Мы понимаем, что обеспечение счастливой старости родственникам — кропотливый и тяжелый труд и вы не можете быть рядом с ними 24 часа в сутки. А также мы знаем, как важно окружить родных заботой, когда большая часть их жизни уже позади.

Именно поэтому мы открыли сеть пансионатов «ДоброДом» в Туле и Тульской области для ваших любимых родителей, бабушек или дедушек. Здесь ваши родные получат внимание, заботу, общение с новыми друзьями и полноценный уход патронажных сестер.

Сделайте своего пожилого родителя счастливее, обеспечьте ему достойное качество жизни, отправив его на отдых в наш санаторий на 14-21 день. При желании, наши гости остаются и на более длительное время.