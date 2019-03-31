- Ваш пожилой родственник скучает дома в одиночестве, чахнет в 4 стенах и ему не хватает общения и новых друзей?
- Ему нужен особый уход: помощь в покупке продуктов, в приготовлении еды или даже в передвижении, но вы не можете постоянно быть рядом?
- Необходимость много работать не дает возможности уделить достаточно внимания самому близкому когда-то человеку?
КОМУ ПОДХОДИТ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «ДоброДом»?
- Вашему пожилому родителю требуется постоянный уход: помощь в передвижении, гигиенических процедурах, приготовление еды или помощь в приеме пищи?
- Вы не успеваете уделять родственнику достаточно времени из-за работы и напряженного ритма жизни?
- По понятым причинам, вы не хотите отдавать близкого человека в дом престарелых или под присмотр не всегда добросовестных сиделок?
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЖИЛОМУ РОДСТВЕННИКУ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД?
Мы понимаем, что обеспечение счастливой старости родственникам — кропотливый и тяжелый труд и вы не можете быть рядом с ними 24 часа в сутки. А также мы знаем, как важно окружить родных заботой, когда большая часть их жизни уже позади.
Именно поэтому мы открыли сеть пансионатов «ДоброДом» в Туле и Тульской области для ваших любимых родителей, бабушек или дедушек. Здесь ваши родные получат внимание, заботу, общение с новыми друзьями и полноценный уход патронажных сестер.
Сделайте своего пожилого родителя счастливее, обеспечьте ему достойное качество жизни, отправив его на отдых в наш санаторий на 14-21 день. При желании, наши гости остаются и на более длительное время.
*количество мест по сниженной цене — от 950 руб./сутки ограничено
СТОИМОСТЬ НОМЕРОВ
|Состояние гостя/условия
проживания
|4,5-местный
«общий номер»
|2,3-местный
«стандарт»
|2-местный
«полулюкс»
|1-местный
«люкс»
|Самостоятельный/
способный к
самообслуживанию
|950 руб/сут
|от 1250 руб/сут
|1450 руб/сут
|1650 руб/сут
|Нуждающийся в
посторонней помощи
|1100 руб/сут
|от 1400 руб/сут
|1650 руб/сут
|1800 руб/сут
|Требующий особого
ухода
|1200 руб/сут
|от 1500 руб/сут
|1850 руб/сут
|2000 руб/сут
НОМЕРНОЙ ФОНД
С/у в номере, 5-ти разовое питание
- Площадь: 20 кв. м
- Кровати: односпальных 4-5
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на «озеро»
- Площадь: 22 кв. м
- Кровати: односпальных 3
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
«Полулюкс»
С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на «озеро»
- Площадь: 18 кв. м
- Кровати: односпальных 2
- Кресла для отдыха в номере
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на «озеро»
- Площадь: 29 кв. м
- Кровать: двуспальная
- Плазменный телевизор
- DVD-проигрыватель
- Холодильник
- Кондиционер
- Кресла для отдыха, столик журнальный, светильник
Расчет стоимости проживания в пансионате
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы постоянно заботимся о наших постояльцах и их безопасности
Пожарная сигнализация
Во всех помещениях установлена пожарная сигнализация.
Регулярный контроль состояния
Самочувствие постояльцев постоянно контролируется днем, и ночью каждые 2 часа, не нарушая сна!
Кнопка вызова персонала
В номерах есть кнопка, позволяющая вызвать сотрудника. Сообщения приходят на пейджер дежурного.
Прогулки под присмотром
Прогулки на свежем воздухе осуществляются в сопровождении персонала.
Частный дом престарелых в Туле и Тульской области
У людей преклонного возраста сильно повышается потребность в заботе, уходе и тепле, наряду с медицинским обслуживанием для лечения возможных заболеваний. Частный пансионат для престарелых «ДоброДом» в Туле и Тульской области принимает к себе клиентов для обеспечения их должным уходом, медицинскими услугами и комфортабельными условиями проживания в стационаре, которые отвечают самым высоким европейским стандартам качества.
Частный дом престарелых в Туле предлагает услуги, связанные с уходом за людьми после тяжёлых заболеваний, операций, травм и при психических расстройствах различного характера. Мы принимаем к себе пациентов несмотря на их степень тяжести самочувствия и здоровья, не делая исключений. Браться даже за самые тяжёлые случаи нам позволяет высокий профессионализм персонала и огромный практический опыт в работе с людьми преклонного возраста.
Сеть пансионатов для престарелых «ДоброДом» в Тульской области предоставляет возможность разместить вашего родного человека у нас время летнего отдыха, прохождения лечения, реабилитации и восстановительной терапии. Данный сервис подразумевает использование самых современных методов и технологий медицинского обслуживания, а также различных процедур и манипуляций, вместе с применением качественных лекарственных препаратов. В итоге мы можем гарантировать быстрое выздоровление после какого-либо недуга у пожилого человека.
Стоимость услуг и проживания в платном пансионате для престарелых людей «ДоброДом»
В нашем платном пансионе для престарелых и инвалидов «ДоброДом» имеет гибкую ценовую политику, которая позволяет находить возможные компромиссные решения в вопросах оплаты услуг. Цена на уход в нашем пансионате для пожилых людей в Туле может варьироваться в соответствии с рядом условий: выбранного номера и условий пребывания, степени тяжести состояния больного и его возможности обслуживать себя самостоятельно, необходимого комплекса медицинских процедур и услуг для поддержания здоровья и выздоровления и пр.
Нужно помнить, что дешёвых домов пенсионеров в Тульской области довольно много, но далеко не все они могут предоставить действительно качественные услуги и доброжелательное отношение сотрудников. Однако, наш дом престарелых в Туле готов сравнительно недорого предоставить гарантии на высококлассные условия проживания и высококачественные услуги, выполняющиеся профессиональным персоналом.
Недорогая цена содержания в платном пансионате престарелых «ДоброДом» в Туле обусловлена тем, что в базовую стоимость входит весь необходимый сервис, доплачивать за который отдельно не придётся. Такое положение дел говорит о прозрачности и обоснованности наших цен.
Конечная цена формируется в персональном порядке в соответствии со всеми особенностями каждого конкретного случая, и может быть озвучена только после процедур обследования и диагностирования, которые позволят определить нужный спектр сервисов для пациента.
ОТЗЫВЫ
НАШИХ ПОСТОЯЛЬЦЕВ
Огромная благодарность всему коллективу дома отдыха «ДоброДом» за внимательное и очень доброе отношение к нам, пожилым людям! Мы все разные, но сотрудники дома отдыха очень терпеливы и добры. Большое вам спасибо, мои дорогие девочки!
Торопова Алла Федоровна
«Коллектив дома — это одна дружная семья, которая очень внимательно, с душой относится к отдыхающим.
Здесь тебе обеспеченно лечение, вкусное калорийное питание и прекрасный отдых. Еще раз большое спасибо за теплый прием и ласку. Буду скучать!»
Иван Александрович
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
ПРЕБЫВАНИЯ В ДОМЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
УЮТНЫЕ НОМЕРА
Размещение в специально оборудованных для пожилых 1,2,3,4-местных номерах с панорамными окнами с видом на озеро.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ УХОД
Уход патронажной сестры за постояльцем:помощь в гигиенических процедурах, ежедневное измерение давления, контроль приема лекарств, вызов с помощью тревожной кнопки
ДОМАШНЕЕ
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
5 разовое вкусное и полезное питание. Мы самостоятельно печем хлеб, готовим из фермерского молока и творога (свое хозяйство на территории гостевого дома).
ЛЕЧЕБНЫЙ ДОСУГ
Вся досуговая деятельность: создание поделок (развиваетпамять), тематические вечера, прогулки, встречи, дни рождения, творческие занятия.
ВИДЕОСВЯЗЬ ПО SKYPE
Интернет, возможность видеосвязи по Скайп в любое время. Также мы приветствуем посещения родственников
ПОМОЩЬ ПАТРОНАЖНЫХ СЕСТЕР
При необходимости мы помогаем, принимать пищу,передвигаться, совершать прогулки по свежему воздуху и др
Главное, что наши постояльцы активно общаются друг с другом, интересно проводят время, ощущают внимание и заботу. И, конечно, наши двери всегда открыты для тех, кто хочет приехать навестить своих близких.
*количество мест по сниженной цене —
от 1150 руб./сутки ограничено
ПОЧЕМУ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ И ВНУКИ
ВЫБИРАЮТ «ДоброДом»
ДЛЯ РОДСТВЕННИКА
- нередки случаи, когда сиделка грубо общается с подопечным.
- сиделки не всегда добросовестно исполняют свои обязанности.
- сложно найти сиделку, которой можно доверить здоровье близкого человека.
С ДОМОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
- больничная обстановка вряд ли понравится вашему близкому человеку.
- часто встречается резкий и нетерпеливый медперсонал.
- негативное отношение к домам престарелых, ваш родственник будет чувствовать себя покинутым.
- домашняя атмосфера, общение, обретение новых друзей.
- только заботливые и терпеливые патронажные сестры.
- контроль здоровья постояльцев, помощь в передвижении и приеме пищи, тревожные кнопки около постели.
ПОЧЕМУ ВАМ ПОНРАВИТСЯ
ПАНСИОНАТ «ДоброДом»?
ИНТЕРЬЕР
Домашняя атмосфера,
организация досуга,
обстановка загородного
особняка с панорамными
окнами, выходящими на «озеро».
Свое фермерское
хозяйство:овощи, зелень,
домашний хлеб.
И СОСНОВЫЙ БОР
Великолепная природа и
воздух: рядом озера, реки и
сосновый бор.
Ежедневные прогулки с
патронажными сестрами,
организация досуга,
праздников, общения с
новыми друзьями.
ПОСТОЯЛЬЦАМ
Вместимость дома всего
15 человек, количество
обслуживающего персонала
при этом 5 человек.
Вы можете быть уверены, что
за вашим родственником
заботливо ухаживают
ПИТАНИЕ
Каша пшеничная с маслом
Хлеб
Джем
Компот из сухофруктов
Суп рыбный с картофелем и морской капустой
Рис с овощами
Овощная нарезка
Чай травяной
Манник с ягодами
Чай курильский
Бигус с красным фаршем (и соевым мясом для вегетарианцев)
Овощи в нарезке
Хлеб с маслом
Молоко с куркумой и медом
Каша кукурузная с маслом
Хлеб
Джем
Иван-чай
Свекольник на овощном бульоне с половинкой куриного яйца
Пюре картофельное с тефтелькой
Овощная нарезка
Чай травяной
Творожный пирог со сметаной
Морс
Макароны по-флотски с куриной печенью
Овощная нарезка
Чай травяной с чабрецом
Молоко с анисом и медом
Каша овсяная (молоко, как добавка)
Ягоды в сиропе
Хлеб с маслом
Мятный чай
Рассольник с чечевицей
Тефтели с печеным картофелем
Овощная нарезка
Хлеб с маслом
Напиток из шиповника
Мятный чай
Печенье на пресном тесте с изюмом
Рыба (скумбрия/сельдь) паровая или отварная
Рис
Овощная нарезка
Чай травяной
Молоко с фенхелем и медом
Каша рисовая
Курага, финики
Хлеб с маслом
Компот из сухофруктов
Борщ
Гречка и куриный фарш тушеный в подливе/
вегетарианская котлетка на подсолнечнике
Овощная нарезка
Хлеб с маслом
Чай с ромашкой
Оладушки
Кисель ягодный
Плов из перловки с красным мясом
Овощная нарезка
Чай травяной
Молоко с анисом и медом
Пшенная каша
Хлеб с маслом
Сухофрукты
Кисель ягодные
Овощной суп с крупой
Овощи печеные по деревенски с сыром. Котлетка с подливом
Овощная нарезка
Хлеб
Яблочная шарлотка
Цикорий с молоком
Куриная грудка в молочном соусе / ореховая котлетка
Гречка
Овощная нарезка
Молоко с кардамоном и медом
Каша манная
Хлеб с маслом
Мятный чай
Суп картофельный с горохом и копченостями
Плов с мясом птицы
Овощная нарезка
Хлеб
Морс ягодный
Мятный чай
Выпечка на пресном тесте с изюмом
Суп молочный с вермишелью
Овощная нарезка
Чай травяной
Сок фруктовый
Каша гороховая
Хлеб с маслом
Цикорий с молоком
Каша гороховая
Хлеб с маслом
Цикорий с молоком
Блинчики
Напиток из шиповника
Макароны с тушеным мясом
Овощная нарезка
Чай травяной
Сок фруктовый
В ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «ДоброДом»
СРАВНИМА С ЦЕНОЙ УСЛУГ СИДЕЛКИ!
При этом, вы дарите своим близким круглосуточный уход, интересный досуг и общение с друзьями, а себе уверенность в том, что о вашем родном человеке хорошо заботятся.
Да и вообще жизнь за городом, в тишине и покое, в комфортабельном коттедже с территорией для прогулок — это совсем не похоже на старость в квартире.
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БРОНИРОВАНИЕ ПО АКЦИИ*
и мы перезвоним вам в течение 30 минут
*количество мест по сниженной цене — от 1150 руб./сутки ограничен
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Доставка
до «ДоброДома»
Баня на дровах
Парикмахерские
услуги
Стирка и глажка
одежды
ФОТОГРАФИИ
Особенности ухода за престарелыми людьми в пансионате «ДоброДом»
Многие старики страдают не только от возможных хронических и острых заболеваний, но и от тяжёлого чувства одиночества и ненужности, а также обузы для близких людей. При этом немногие дети и внуки могут дать своим пожилым родственникам достаточно внимания и времени. Такое положение дел говорит о необходимости обращения в специализированное учреждение для людей преклонного возраста. Вот наиболее распространённые причины размещения клиентов в сети частных домов для пенсионеров:
- Необходимость оставить где-либо родственника, пока у него в квартире или доме идёт ремонт либо происходит процесс переезда на другое место.
- Тяжёлые заболевания, травмы, операции и психические расстройства, требующие особого подхода в медицинском обслуживании и безопасном содержании.
- Отъезд детей или внуков в длительную командировку или отпуск, при которых нужно кому-то доверить жизнь, здоровье и настроение престарелого родственника.
- Реабилитации после основного лечения в больнице, например, после инсульта, инфаркта, ДТП или переломов.
- Потребность в профессиональном уходе при онкозаболеваниях, болезнях Альцгеймера, Паркинсона и возрастной деменции.
Также у каждого современного человека могут свои индивидуальные причины, чтобы разместить своего родственника в пансионате для пожилых «ДоброДом» в Туле и не волноваться о состоянии здоровья, самочувствия и настроении.
Достойные условия проживания в комфортном доме для пожилых людей в Туле
Наш частный пансионат для престарелых «ДоброДом» располагается за пределами города, в зоне с красивой природой и чистой экологией, а также вдали от суеты и шума современного ритма жизни. Такое удачное месторасположение Нижегородского дома престарелых позволяет постояльцам наслаждаться всеми условиями и пребывать в приподнятом настроении. Также такие условия помогают поддерживать психологическое и эмоциональное здоровье на должном уровне, что немаловажно в процессах выздоровления.
Комплекс условий пребывания в частном доме для пожилых людей в Туле:
- Все подопечные могут выбрать себе подходящий номер для проживания на 1-го, 2-х либо 4-х постояльцев. Все номера оснащаются функциональной мебелью, бытовыми приборами, современным кроватями и специальной кнопкой экстренного вызова персонала.
- Для тяжелобольных, лежачих пациентов и инвалидов у нас есть специализированное отделение стационара, все условия в котором соответствуют потребностям и стандартам содержания людей с ограниченными физическими возможностями.
- Внешняя и внутренняя площадь пансиона для пожилых людей «ДоброДом», а также все помещения оборудованы приспособлениями в виде пандусов, поручней, перил и других предметов для облегчения передвижения, и жизнедеятельности стариков.
- Большая обустроенная территория санатория для пенсионеров включает в себя удобные дорожки для прогулок, зоны для занятий ЛФК, гимнастикой и утренней разминкой, беседками и лавочками для отдыха и пикников. Также вся территория хорошо освещена и охраняется.
- Высококлассная кухня и современная столовая обеспечивают постояльцев сбалансированной и вкусной пищей, рацион которой предполагает пять приёмов в день, а меню составляется согласно личным пожеланиям клиентов, рекомендациям врачей и диетологов.
Это далеко не полный список уютных и достойных условий пребывания в пансионате для пенсионеров «ДоброДом» в Туле. Чтобы более подробно ознакомится с тонкостями содержания в пансионате вы можете сделать телефонный звонок нашему консультанту, либо приехать лично в стационар.
Платный дом для пожилых с медицинским уходом в Туле
Помимо отличных условий пребывания и заботливого отношения отзывчивых сотрудников, наш медицинский пансионат с уходом в Тульской области «ДоброДом» предлагает большой спектр медицинских, реабилитационных, лечебных и восстановительных услуг. Мы принимаем к себе пациентов с различными недугами, чтобы предоставить им возможность восстановить здоровье посредством качественного сервиса от квалифицированных специалистов высшего класса.
Предоставляемые виды медицинского ухода и услуг в доме для людей преклонного возраста:
- Программа реабилитации для больных после инсульта или инфаркта.
- Реабилитационный курс для пациентов с переломами, ушибами, растяжениями и другими травмами (особенно при переломе шейки бедра).
- Восстановление и качественный послеоперационный уход для людей после хирургических вмешательств.
- Особый уход за лежачим больными и инвалидами.
- Забота о гражданах с болезнями Паркинсона, Альцгеймера и старческой деменции.
- Медицинский уход за больными онкологией с учётом всех особенностей вида заболевания или опухоли.
- Различные реабилитационные программы после стрессов, депрессий, неврозов и психозов, а также при других психических отклонениях.
- Уход за инвалидами по зрению и людьми с проблемами слуха.
- Все виды помощи пациентам с нарушениями в опорно-двигательном аппарате и сердечно-сосудистой системе.
Данный перечень можно продолжать ещё долго, если вас интересуют какие-либо конкретные виды медицинского обслуживания, реабилитации и лечения в медицинском пансионате для пожилых «ДоброДом», вы можете ознакомиться с ними в соответствующих разделах данного веб-сайта или же по телефону.
Мы гарантируем вместе с медицинским и психологическим обслуживанием, поддержание хорошего настроения посредством разнообразных и увлекательных досуговых мероприятий. Каждый постоялец пансионата для престарелых «ДоброДом» в Туле и Тульской области находит у нас второй дом и переживает «вторую молодость», так как не в чём не нуждается, а всего его пожелания своевременно удовлетворяются. Кроме этого, наши подопечные могут интересно проводить время в общении с единомышленниками, за настольными играми, при участии в тематических вечерах либо организованных выездах в город на экскурсии, выставки, театры и пр.
Подарите своему пожилому родному человеку беззаботную старость и целый спектр положительных эмоций, обратившись в частный пансионат для престарелых в Туле «ДоброДом». Мы обрабатываем ваши звонки и заявки без выходных в круглосуточном режиме, поэтому звоните в любое удобное время.
ОТЗЫВЫ
О ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «ДоброДом»
Огромная благодарность всему коллективу дома отдыха «ДоброДом» за внимательное и очень доброе отношение к нам, пожилым людям! Мы все разные, но сотрудники дома отдыха очень терпеливы и добры. Большое вам спасибо, мои дорогие девочки!
Торопова Алла Федоровна
«Коллектив дома — это одна дружная семья, которая очень внимательно, с душой относится к отдыхающим.
Здесь тебе обеспеченно лечение, вкусное калорийное питание и прекрасный отдых. Еще раз большое спасибо за теплый прием и ласку. Буду скучать!»
Иван Александрович
Пансионат для пожилых «ДоброДом» – это уникальная возможность дать вашему родному человеку полноценное физическое обслуживание и окружить его вниманием и заботой. Помимо ежедневных обязательных мероприятий по уходу и контролю за приемом медикаментов, в нашем доме постоянно организовывается досуг: мастер-классы, концерты, праздники и тематические вечера.
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